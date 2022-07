À la suite des festivités du 14 juillet, le président Emmanuel Macron a donné une interview dans laquelle il s'est exprimé sur plusieurs sujets sensibles dont celui de la réforme des retraites. Le président s'est dit déterminé à effectuer cette réforme et en appelle à la "responsabilité des oppositions".

Pour le député Insoumis du Nord, Adrien Quatennens, le diagnostic d'Emmanuel Macron est erroné car selon lui, les Français ne souhaitent pas cette réforme. "Les Français ont voté essentiellement contre sa politique, d'ailleurs c'est un président élu au mois d'avril, qui a été battu aux élections législatives au mois de juin", souligne le député.

"Travailler plus longtemps ce n'est pas juste en réalité et c'est inefficace", poursuit-il au micro de RTL ce 14 juillet 2022. "En allongeant la durée du temps du travail, Monsieur Macron va simplement accroître le chômage aux deux extrémités de la vie active, y compris au sein d'une même génération, on sait qu'il y a des écarts d'espérance de vie qui sont considérables", explique le député Insoumis.

Pour Adrien Quatennens la question au coeur de la réforme des retraites est le partage des richesses, une question qu'Emmanuel Macron "évite scrupuleusement".

À écouter également dans ce journal

Incendies - Les festivités du 14 juillet ont été interdites ou revues à la baisse dans plusieurs villes en Gironde, département placé en vigilance orange canicule.

14 juillet - Lors de son interview, Emmanuel Macron a prévenu que la guerre en Ukraine allait durer et lance un appel à la mobilisation générale pour limiter sa consommation d'énergie.



Covid-19 - Face à la recrudescence de l'épidémie, la Haute autorité de la santé recommande une 2e dose de rappel pour les personnes vulnérables ayant moins de 60 ans.

