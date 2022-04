Les infos de 18h - Présidentielle 2022 : quand les Marcheurs essaient de convaincre l'électorat de Mélenchon

Tandis qu'Emmanuel Macron n'a pas effectué de déplacement aujourd'hui dans le cadre de sa campagne d'entre deux tours, ses soutiens et militants continuent quant à eux à être présents sur le terrain. Ils ont ainsi comme objectifs de résoudre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à se tourner vers le candidat-président.

C'est notamment le cas à Clamart une commune des Hauts-de-Seine. Dans le quartier de la Plaine, les Marcheurs ont en effet réalisé ce mercredi une opération de tractage. À onze jours du second tour de l'élection présidentielle, ils ont un objectif simple : "Notre première envie, c'est de convaincre les gens d'aller voter, et nous sommes assez confiants que si ils vont voter, ils sauront faire le bon choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron", a déclaré l'un des adhérent au micro de RTL.

Par ailleurs, le candidat président était arrivé en tête dans la ville de Clamart lors du premier tour, mais c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui avait fait le meilleur score dans ce quartier. Durant cette distribution de tracts, les soutiens du président sortants ont ainsi essayé de convaincre les partisans de la France Insoumise qui ne se sont, de leurs côtés, pas montrés très convaincus : "En tout cas, cela fait cinq ans qu'il est là, cinq ans que cela n'a rien changé pour les gens qui habitent dans les cités. Ce n'est pas un bon président pour la France". Ils ont néanmoins assuré suivre les directives de Mélenchon : "Malheureusement je vais voter pour Macron, juste parce que l'autre, il ne faut pas qu'elle passe, juste pour cela".

