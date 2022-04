Présidentielle 2022 : que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?

Jean-Luc Mélenchon a récolté 7,5 millions de voix ce dimanche au premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat de La France insoumise a répété ce dimanche à plusieurs reprises qu'il "ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen", pour le second tour. Une consigne que s'apprêtent plus ou moins à suivre les militants réunis au QG du candidat, qui parlent de "choisir entre la peste et le choléra".

"Macron et Le Pen, c'est les très riches contre les très fachos", dit l'une d'elle. "Je ne peux pas choisir entre Macron, je suis retraité, il m'a spolié et Le Pen, c'est les fascistes, je ne vote pas", dit un autre. Étienne, les yeux encore rouges, a lui pris sa décision : "Personnellement, je ne pense pas que je me rendrais aux urnes au second tour. Le fait de ne pas légitimer un tel système entache d'illégitimité peut-être la victoire du ou de la candidate au second tour", dit-il.

Parmi ces électeurs déçus, certains ont malgré tout fait leur choix, Macron, mais ils le disent du boit des lèvres. "Je vais voter, je ne voterai pas Le Pen mais mon vote restera secret". Le Pen, une option pour personne au QG de Mélenchon, en tout cas officiellement. Les derniers sondages prévoient près de 25% de report de voix La France insoumise vers la candidate du RN.