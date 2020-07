Cause animale : "Le gouvernement manque de courage", pour L214

et Coline Daclin

publié le 27/07/2020 à 15:15

Le gouvernement est désormais au complet. 11 secrétaires d'État ont été officiellement nommés hier soir. Mais aucun n'a été désigné pour s'occuper uniquement de la cause animale, et ce alors qu'une pétition réclamant un ministère ou un secrétariat d'État à la condition animale a recueilli plus de 100.000 signatures.

Pour Brigitte Ghotière, présidente de l'association L214, c'est "l'incompréhension". Pour elle, le gouvernement "est en décalage" avec les aspirations des Français. 7 Français sur 10 seraient en effet favorables à une mention de la protection animale dans l’intitulé d’un ministère, selon un sondage IFOP de 2018, commandé par L214.

"On voit encore aujourd'hui un gouvernement qui manque de courage pour prendre des mesures significatives pour les animaux. Clairement, ça va être un enjeu pour les prochaines élections", assure Brigitte Ghothière.

Elle promet que L214 "ne va pas abandonner" ses actions, et continuera à pousser en faveur d'"avancées législatives pour les animaux".