Les infos de 18h - Pourquoi les éboueurs parisiens ont-ils arrêté la grève ?

En ce jour de nouvelle mobilisation nationale, les éboueurs ont annoncé la fin de la grève à Paris, après 23 jours d'arrêt, durant lesquels les déchets se sont accumulés dans la capitale. Pourquoi renoncent-ils ? Les grévistes annoncent qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est en tout cas l'explication fournie par la CGT de la filière déchets et assainissement.

La grève qui dure depuis le 6 mars est donc suspendue. Même chose pour le blocage des incinérateurs. Ce mardi, la collecte des poubelles restait très perturbée à Paris, le volume global de déchets non ramassés étant de 7.000 tonnes, contre plus de 10.000 vendredi dernier, selon la mairie.

"Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève (…) car nous n'avons presque plus de grévistes", reconnaît dans un communiqué la CGT-FTDNEEA, qui rassemble les éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de la capitale.

Le combat n'est pas terminé, [Emmanuel] Macron et [Elisabeth] Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations. La CGT-FTDNEEA via un communiqué

"C'est pour cela que nous suspendons notre mouvement de grève et de blocage à partir du mercredi 29 mars", annonce le syndicat, qui dit "à bientôt aux salariés toujours en grève et en lutte", car "nous allons ressurgir", assure-t-il. "Le combat n'est pas terminé, [Emmanuel] Macron et [Elisabeth] Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations", réaffirme le syndicat majoritaire dans la filière.

La grève des agents, et surtout le blocage des trois incinérateurs desservant la capitale, notamment celui d'Ivry-sur-Seine, le plus important, ont entraîné un spectaculaire entassement des déchets non ramassés dans la capitale.

