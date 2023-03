Réforme des retraites : après les éboueurs, les raffineurs bientôt réquisitionnés ?

Le ministre de l'Industrie Roland Lescure a laissé entendre, samedi 18 mars, que le gouvernement pourrait procéder à des réquisitions en cas de mise à l'arrêt de raffineries par les salariés en grève contre la réforme des retraites.

Alors que jusqu'à présent, les expéditions de carburants étaient bloquées, mais les raffineries tournaient toujours, deux d'entre elles pourraient être mises à l'arrêt ce week-end ou lundi 20 mars, selon la CGT. Il s'agit celle de PetroIneos à Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône, et la raffinerie de Normandie de TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher, dans la Manche.

Néanmoins, selon le ministre, il y a peu de chance qu'il y ait des pénuries de carburant. Il a ainsi déclaré : "On a montré à l'automne qu'on savait prendre là encore nos responsabilités, on les prendra", en référence aux réquisitions alors prises pour débloquer des sites pétroliers.



