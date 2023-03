Grève des éboueurs : comment faire moins de déchets ?

Selon l'Ademe, on jette chaque année 354 kilos de déchets par habitant. Mais comment en faire moins ? Sans surprise, les poubelles ça commence au moment de faire les courses, car l'essentiel de nos déchets ce sont les emballages.

Alors le plus efficace serait d'acheter en vrac. Le principe est simple : il faut venir avec ses contenants transparents, propres en verre ou en plastique avec un couvercle. Pour l'instant le vrac, c'est moins d'un pour cent des ventes alimentaires en France, mais ça progresse chaque année et surtout ça permet de faire des économies.

Toutefois, tout acheter en vrac est contraignant. C'est pour cela qu'il y a des conseils assez simples comme éviter d'acheter des produits avec des suremballages. Par exemple les barquettes de biscuits sont disposés dans la barquette, recouvertes d'un film plastique, le tout glissé dans une boite en carton. C'est comme les artichauts quand vous avez fini, il n'y en a plus après qu'avant.

Acheter en gros et éviter les plats préparés

Si on fait ses courses dans un supermarché classique, il faut éviter les petites quantités et acheter plus gros. Même si vous conservez ça un peu plus longtemps chez vous, ça réduit considérablement les volumes d'emballage.

Un conseil pour l'eau, il faut boire celle du robinet et pourquoi pas si vous aimez l'eau gazeuse investir si vous le pouvez dans une machine à eau pétillante. Sodastream, l'un des principaux fabricants, nous indique que les utilisateurs de ces machines ont évité de jeter 357 millions de bouteilles en plastique avec une cartouche de gaz, l'équivalent de 60 bouteilles.

Comme l'Ademe le dit, il faut aussi éviter les plats préparés qui sont emballés dans du carton et du plastique. Préférez le fait maison qui faire du bien à votre santé, car les plats cuisinés sont souvent pleins d'additifs. De même, il est préférable d'avoir moins recours aux livraisons à domicile de plats préparés parce que c'est ce qui rempli nos poubelles. L'agence de transition écologique estime que la restauration à emporter génère plus de 220.000 tonnes d'emballages.

Pour que les déchets prennent le moins de place possible, essayez de trier au mieux les emballages (cartons, plastiques) en les pliants et en les emboitant. Et si vous avez un peu de place chez vous, gardez-les dans un coin en attendant que la grève s'arrête, car ce sont des déchets qui ne sentent pas mauvais. Enfin, vous pouvez également faire un bac à compost dans votre jardin pour réduire le volume de vos déchets.

