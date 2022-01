L'intermède aura duré presque une journée. Après l'interruption surprise à l'Assemblé des débats sur le passe vaccinal, le travail a repris il y a une demi-heure. Et avec dans l'après-midi un Jean Castex très en colère qui a pris la parole dans l'hémicycle. Il a fustigé la décision des parlementaires de repousser le débat.

"Certains se permettent de faire des coups politiques pour freiner le débat", a lancé le Premier ministre, particulièrement agacé par la situation. "Ce n'est pas responsable. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Le virus galope et vous tirez sur le frein à la main. Je pense mesdames et messieurs les députés à nos soignants qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité. C'est purement irresponsable". Une déclaration accompagnée d'applaudissements et de sifflets.

Pour rappel, l'examen du projet de loi du passe vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée lundi soir, après qu'une majorité de députés a refusé la poursuite des débats après minuit.

Coronavirus - Nouveau record ce mardi 4 décembre. Près de 300.000 contaminations ont été recensées en 24h, avec notamment beaucoup de cas dans les écoles. Ce lundi 3 janvier, jour de rentrée, entre 5 et 15% des élèves étaient absents.



Faits divers - Six policiers ont été convoqués en conseil de discipline ce mardi. Ils se sont expliqués sur les dysfonctionnements dans l'affaire Chahinez Dahoud tué par son mari à Mérignac en mai dernier. Les premières sanctions sont connues : deux avertissements et trois jours de suspension avec sursis.

Tennis - Novak Djokovic participera bien à l'Open d'Australie dans deux semaines, alors que le numéro 1 mondial refuse toujours de se faire vacciner. Il bénéficiera pour cela d'une "exemption médicale" des autorités australiennes.