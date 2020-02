publié le 18/02/2020 à 19:37

Après le renoncement de Benjamin Griveaux à la mairie de de Paris, en raison de la diffusion de vidéos à caractère sexuel le concernant, Agnès Buzyn l'a remplacé et se lance dans la course aux municipales. Et l'ancienne membre du gouvernement peut compter sur le soutien du Premier ministre face aux attaques de l'opposition.

Lors des questions au gouvernement, le Premier ministre a été interpellé par le député Les Républicains, Michel Herbillon au sujet d’Agnès Buzyn : "Il y a 4 jours, votre ministre de la Santé déclarait qu’elle ne serait pas candidate à Paris. 48h plus tard, la voici qui démissionne pour mener la campagne du parti présidentiel dans la capitale. En quoi les dossiers du ministère de la Santé seraient-ils devenus soudainement si secondaires ? Monsieur le Premier ministre, comment le serviteur de l’Etat que vous êtes peut-il choisir de faire passer les intérêts de son parti avant ceux du pays ?"

En guise de réponse, Édouard Philippe en a profité pour vanter les mérites de son ancienne ministre : "Merci de cette question qui me permet publiquement de dire qu’Agnès Buzyn était une remarquable ministre de la Santé et des solidarités et qu’elle sera une exceptionnelle maire de Paris. Mais monsieur le député Jacob, pourquoi vous mettez-vous dans cet état ? Si Agnès Buzyn était là, elle vous dirait que c’est très mauvais pour la santé".

Affaire Griveaux - Alexandra de Taddeo a été mise en examen, elle est rentrée chez elle le mardi 18 février et a interdiction d’entrer en contact avec son compagnon Piotr Pavlenski. En garde à vue, elle a reconnu être la destinataire des vidéos envoyées par Benjamin Griveaux mais dit ignorer comment elles ont pu se retrouver sur Internet. Piotr Pavlenski est, lui, toujours dans le bureau du juge.

International - L'état de santé de Julian Assange inquiète. Il serait victime de tortures psychologiques dans la prison où il est depuis 10 mois, dont 9 mois à l'isolement. 117 médecins ont tiré la sonnette d’alarme concernant son état de santé. Il semble aller un peu mieux depuis qu’il est sorti de l’isolement mais son père le décrit comme "très maigre" et avec des "problèmes à l’épaule et aux dents".



Fait divers - Un braquage sur l'Île de Ré à main armée a eu lieu le mardi 18 février au matin. Le braqueur s’est enfui sans faire de blessés avec un butin dont le montant est encore inconnu. Un barrage filtrant a été installé sur le seul accès à l'île et le plan Epervier déclenché.