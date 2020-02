et AFP

publié le 16/02/2020 à 16:07

"J'y vais, j'en ai envie" : Agnès Buzyn (LREM) a annoncé dimanche à l'AFP sa candidature à la mairie de Paris, pour remplacer Benjamin Griveaux qui a renoncé vendredi matin après le scandale d'une vidéo sexuelle.



"J'y vais pour gagner", a ajouté la nouvelle candidate, qui a été sollicitée pendant plusieurs jours par nombre de Marcheurs et partenaires de La République en Marche (LREM) dans la bataille de Paris. "Mme Buzyn quitte le gouvernement", et doit être remplacée dans les prochaines heures au ministère de la Santé, ont précisé des sources au sein du parti présidentiel.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...