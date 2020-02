Municipales à Paris : "Buzyn n'aurait pas pu être ministre et faire campagne", dit Brune Poirson

publié le 17/02/2020 à 18:49

Agnès Buzyn est, depuis dimanche 16 février, candidate à la mairie de Paris. L'ex-ministre de la Santé a remplacé en urgence Benjamin Griveaux, qui a renoncé après la diffusion de vidéos sexuelles.

Invitée de RTL Soir, Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a réagi à cette nomination. "C'est une personne qui est totalement entière, qui se donne à fond avec son équipe, dans sa mission, et elle l'a bien démontré. Je crois que c'est ce qu'elle va emmener dans son combat pour la mairie de Paris", a-t-elle déclaré, affirmant qu'elle était "émue" lors de la passation entre Agnès Buzyn et Olivier Véran, son successeur.

"Agnès Buzyn n'aurait pas pu être ministre de la Santé et faire campagne, et là elle décide d'être candidate à temps plein (...). Elle va s'y consacrer entièrement", a affirmé Brune Poirson.

L'affaire Griveaux est extrêmement inquiétante Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire





Brune Poirson a également réagi à l'affaire Benjamin Griveaux, qu'elle juge "extrêmement inquiétante". "On a tous droit à tous à un jardin secret, à une vie privée, à une vie intime, ce qu'il y a de plus personnel en chacun. Si ça c'est bafoué, si même dans une vie privée il y a des caméras, alors on est dans un régime totalitaire", a-t-elle déclaré.

"Cette affaire est un tournant dans l'histoire de notre démocratie profondément inquiétant. J'espère qu'on va en tirer les conséquences. Le respect de la vie privée est un combat à mener", a réagi Brune Poirson.