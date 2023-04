Les infos de 18h - Manifestations : une 12e journée de mobilisation sur fond de tensions

Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur le texte de la réforme des retraites. Toutes manifestations aux abords de l'institution sont interdites à partir de ce soir et ce jusque samedi, afin de prévenir tout débordement. Ce jeudi, durant la 12ème journée de mobilisation contre la réforme, la tension était palpable dans les cortèges.

Des milliers de regards tournés vers le Conseil constitutionnel. C'est l'image du cortège parisien lorsqu'il est passé en début d'après-midi devant l'institution, entourée de CRS. Devant ce lieu symbolique, les manifestants restent déterminés et croisent les doigts pour demain, à l'instar de Marie, une institutrice présente à chaque mobilisation : "Je suis optimiste donc j'espère que ce sera retoqué. Mais s'il le faut je continuerai à me mobiliser. Je me suis beaucoup investie donc pourquoi reculer maintenant ?"

Comment va se poursuivre la lutte ? Une question que tous les manifestants se posent, alors le cortège est arrivé péniblement place de la Bastille à Paris, freiné par des affrontements entre les forces de l'ordre et un millier de casseurs.



Une mobilisation "unitaire" chez les syndicats

Cette nouvelle journée de mobilisation a donné lieu à une bataille de chiffres : à Toulouse par exemple, 9.000 personnes selon la police, 70.000 selon les syndicats. Dans plusieurs grandes villes, les chiffres policiers et syndicaux sont les plus faibles depuis le 11 mars, précédent point bas du mouvement : à Nantes (10.000 à 25.000), à Rennes (6.500 à 15.000) et à Clermont-Ferrand (6.000 à 10.000), par exemple. À Paris, les manifestants étaient aussi moins nombreux à 42.000 contre 57.000 la semaine dernière selon la préfecture de police, même si la CGT a revendiqué 400.000 participants comme jeudi dernier.

Le grand écart aussi à Paris, où la préfecture de police a annoncé 42.000 manifestants contre 400.000 d'après la CGT, soit les mêmes chiffres que la semaine précédente. Au niveau national, le ministère de l'Intérieur annonce 380.000 manifestants en France dont 42.000 à Paris quand la CGT décompte "plus d'un million de manifestants en France".

Pour la suite, Laurent Berger, leader de la CFDT ne veut rien lâcher : "Si la loi est validée, on en prendra acte. Mais hors de question de se séparer sur ce sujet des retraites !" Un état d'esprit "unitaire" alors que les syndicats ont déjà prévu de se réunir ce soir et demain, afin de préparer les prochaines semaines, en prévision du 1er mai.



