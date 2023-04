Céline Dion : ce que l'on sait du film dans lequel elle joue son propre rôle

Les fans l'attendaient avec impatience depuis le 12 avril. Dans un tweet, Céline Dion a annoncé la sortie d'une nouvelle chanson, qui n'est autre que la bande-son de Love Again, le film qu'elle produit et où elle joue son propre rôle. Le film est prévu en salle le 7 juin prochain.

Tournée au Royaume-Uni en 2020 et réalisée par Jim Strouse, cette comédie romantique raconte l'histoire de Mira, interprétée par Priyanka Chopra, qui ne se remet pas de la mort récente de son compagnon. Elle continue de lui envoyer des messages romantiques à son ancien numéro, sans savoir que ce dernier a été réattribué. Le nouveau destinataire n'est autre que le téléphone professionnel du Rob Burn (Sam Heughan), un journaliste. Intrigué et captivé par les messages qu’il reçoit de Mira, Rob met alors tout en œuvre pour la rencontrer.

La rédaction de Rob lui demande de rédiger un grand portrait de Céline Dion, qui interprète ici son propre rôle. Celle-ci va se prendre d'affection pour le journaliste amoureux, qui finit par lui demander conseil au sujet des messages téléphoniques qu'il reçoit. Devenant conseillère en amour, la Québécoise va aider Rob à avouer ses sentiments à Mira.

Céline Dion au cinéma, à défaut de la scène

"On se voit au cinéma" : c'est par ces mots que la chanteuse avait rassuré ses fans, après l'annulation de sa tournée en raison de problèmes de santé. L'année dernière, la chanteuse de 55 ans avait révélé souffrir du "syndrome de l'homme raide", maladie touchant une personne sur un million et provoquant des raideurs et des spasmes musculaires.

Alors que son célèbre tube It's all coming back to me now figurait déjà dans la bande-annonce, ce jeudi 13 avril à 14h, les fans ont pu découvrir un titre inédit de la chanteuse : Love Again. Faisant parti de la bande-son du film, ce titre permet de faire patienter tous ceux qui souhaitent revoir Céline Dion en studio ou en live sur scène.

