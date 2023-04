Les paroissiens de l'église Sainte-Madeline d'Angers sont sous le choc. L'édifice cultuel a été vandalisé mercredi 12 avril, un acte dont les motivations ne sont pas connues pour le moment. Vers 14h, les fidèles ont découvert cette scène, avec une dizaine de statues en pierre méthodiquement décapitées, y compris celle de la vierge Marie. Certaines têtes ont ensuite été alignées au sol.

Jean-Jacques, un paroissien, s'est dit très ému parce ce qu'il a vu autour de lui. "On assiste à un saccage en règle, on ne sait pas comment on va se relever. On a beaucoup de peine, et ce n'est pas prêt de s'éteindre. Tant qu'on n'aura pas restauré, si c'est restaurable, on y pensera", soutient-il.

Un lien avec une autre affaire ?

Autres dégâts constatés : des croix cassés, un vitrail fêlé, le Christ rédempteur les bras coupés, ou encore un cierge pascal au sol et brisé, à quelques jours de Pâques. "On se sent un peu violé dans son intimité du point de vue de la foi", a réagi le père Magloire, en colère. "Quand j'ai vu la manière dont les pierres ont été traitées et décapitées... Ce ne sont pas que des pierres, ce sont des symboles de notre foi", poursuit l'homme d'Église.

Une enquête a immédiatement été ouverte. La police scientifique est venue procéder à des relevés d'empreintes : les pilleurs se sont certainement blessés, des gouttes de sang ayant été retrouvées. Les enquêteurs doivent également analyser les images de la vidéosurveillance installée sur la place de l'église, à quelques mètres. Une autre église située à Trélazé, à quelques kilomètres de là, a elle aussi été vandalisée fin mars. L'enquête devra déterminer s'il existe un lien entre ces deux affaires.