Réforme des retraites : combien coûte une journée de grève à la SNCF ?

Pour cette 12ᵉ journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 270 défilés sont prévus sur tout le territoire et entre 400.000 et 600.000 manifestants attendus. À la SNCF, le trafic est de nouveau perturbé, mais moins que lors des précédentes journées de grève.

Selon les informations de RTL, ces grèves ont coûté jusque-là 20 millions d'euros par journée d'action à l'entreprise. Au total, cela fait 240 millions d'euros. En réalité, on est plus proche des 200 millions d'euros nous confiait plusieurs cadres de la compagnie ferroviaire, car la SNCF a tout de même réussi à faire circuler pas mal de train, notamment pendant les vacances.



C'est vrai que dit comme ça, 240 millions d'euros ça parait beaucoup, c'est une sacrée somme, mais ça n'inquiète pas non plus outre mesure la direction de la SNCF. Une source interne nous rappelait que la grève de 2019 qui avait duré plus de 40 jours avait couté plus d'un milliard d'euros à la SNCF et que la compagnie a fait plus de 2 milliards d'euros de bénéfice l'année dernière.

