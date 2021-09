L'opération de secours a tourné au drame ce dimanche 12 septembre sur les pistes estivales de Villard-de-Lans, près de Grenoble, en Isère. Un hélicoptère de la Sécurité civile s'est écrasé tandis qu'il tentait de venir en aide à un VTTiste blessé. Un mécanicien est mort, quatre autres membres de l'équipage ont été blessés. Mathilde, qui se trouvait à quelques mètres de l'accident, témoigne en exclusivité pour RTL.

"J'étais en train de faire de la randonnée, du coup je descendais sur le chemin puis l'hélicoptère était en train de tourner, je ne sais pas s'il cherchait à se poser. Il a tapé la butte de terre et du coup, il s'est crashé sous mes yeux. J'étais à même pas 50 mètres", raconte la jeune femme.

"J'étais toute seule, mais il y avait des gens un peu devant moi et on s'est vite décalé parce que sinon, on se serait sûrement pris l'hélicoptère (...) on était vraiment juste à côté", ajoute Mathilde. "À la base on s'est arrêté parce qu'il tournait un peu bizarrement donc on a regardé, on a arrêté de bouger, pour voir s'il voulait se poser à un endroit et du coup en voyant qu'il s'est crashé on est parti en courant", précise-t-elle.

"J'ai eu très peur que l'hélicoptère me tombe dessus", confie la jeune femme. "Le crash a été très impressionnant, il y a eu des éclats dans tous les sens. Quelques secondes après ils ont réussi à sortir de l'hélico et ont eu un peu de mal visiblement à faire sortir une personne. Après ils ont réussi à se décaler à temps et ça a pris feu, ça a explosé plusieurs fois. Les pompiers sont arrivés pour éteindre ce qu'il restait, mais il ne restait plus rien", précise-t-elle.

L'enquête n'a pas permis pour l'instant de déterminer les causes de l'accident.

