Avec plus de 27.000 hectares brûlés et 3.500 départs de feu en France, selon les chiffres avancés par le ministre de la Transition écologique ce mardi 19 juillet, la situation des incendies dans l'Hexagone est plus que préoccupante. Parmi les victimes collatérales : le tourisme.

Au micro de RTL, la ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire, a promis que l'État sera là pour venir en aide aux propriétaires des campings. "Nous prendrons des mesures de soutien pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés", a-t-elle assuré.

Et ce soutien pourrait aller au-delà des seuls campings sinistrés. "Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings : les commerces, les artisans, les petits restaurants, celles et ceux qui vivent du tourisme en été".

Quelle forme pourrait prendre ces mesures de soutien ? La ministre souhaite d'abord que "ceux qui sont assurés soient bien accompagnés et remboursés" et ensuite "voir ce que l'État pourrait faire" pour accompagner ceux qui ne seraient pas assurés.

À retrouver également dans ce journal

Canicule - Le mercure a grimpé jusqu'à 40,5 °C à Paris. C'est la troisième fois que la capitale atteint une telle température.



Incendies en Gironde - Deux nouvelles communes ont été évacuées dans le secteur de Landiras où les pompiers continuent de lutter contre les feux.

Paris - Le préfet de police Didier Lallement devrait être remplacé par l'ancien secrétaire d'État, Laurent Nuñez.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info