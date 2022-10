ÉDITO - Meurtre de Lola : "Utiliser ce drame, c'est d'une indécence crasse", fustige Alba Ventura

Grosse colère. A l'Assemblée nationale, Eric Dupond-Moretti répondait à la droite et à l'extrême droite sur l'affaire Lola. "Se servir du cercueil d'une gamine de douze ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte", a-t-il déclaré dans l'hémicycle. Il a raison.

Utiliser ce drame, c'est d'une indécence crasse. Se jeter sur cette affaire est proprement indigne. Mettez-vous deux secondes à la place de la famille de Lola, ces parents qui sont dans la douleur, qui vivent une tragédie depuis vendredi et des élus qui en profitent pour lancer une polémique sur un possible meurtre raciste. Oui, c'est de la pure récupération politique.

Le garde des Sceaux visait des Républicains qui sont en pleine bataille pour la présidence de leur parti et qui jouent à qui dit mieux sur l'insécurité et l'immigration. Il visait bien sûr aussi le Rassemblement national, Marine Le Pen, qui s'est empressée de dénoncer le laxisme du gouvernement, Jordane Bardella, Eric Zemmour qui appelle à un rassemblement jeudi à Paris.

Il y a eu plus d'éloignement forcé en 2020 qu'en 2012 sous Nicolas Sarkozy Alba Ventura

Eric Zemmour parle de "francocide", c'est-à-dire la mort d'une petite française. Parce qu'elle est française, parce que la prévenue, d'origine algérienne, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. J'ai regardé les chiffres du ministère de l'Intérieur sur ces obligations de quitter le territoire. Il y a eu plus d'éloignement forcé en 2020 qu'en 2012 sous Nicolas Sarkozy.

Un événement dramatique

Alors, dans cette affaire, pour l'instant, les enquêteurs mettent en avant l'état de santé mentale de la meurtrière présumée. Autrement dit, ce meurtre, accompagné de viols et de tortures d'une petite fille de douze ans, aurait pu être commis par un Emile Louis, par un Francis Heaulme, par un Michel Fourniret ou par Nordahl Lelandais.

Et si on avait besoin de preuves qu'il s'agit de récupération politique, le parti d'Eric Zemmour s'est empressé d'acheter sur Internet hier des noms de domaine. Ce n'est pas la première fois qu'il y a de la récupération politique. On sait bien que l'utilisation des faits divers en politique est malheureusement un phénomène récurrent et dès lors qu'il y a un événement dramatique, il est exploité. Souvenez-vous de Paul Voise en 2002 : ce monsieur agressé par deux jeunes, deux jours avant l'élection présidentielle. Fait divers qui a sorti Lionel Jospin et porté Jean-Marie Le Pen au second tour.

Souvenez-vous de la profanation du cimetière juif de Carpentras où François Mitterrand en personne était venu manifester. Souvenez-vous du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy sur la sécurité qui avait suivi les violences contre la police. Mais là, ça dépasse tout. Parce qu'il surfe sur la mort atroce d'une enfant, sur le chagrin d'une famille. Et tout cela m'inspire du dégoût.

