Deux ans après l'annonce de son "Grand Plan pour Marseille", Emmanuel Macron a fait le bilan. Néanmoins, 23 personnes ont été tuées dans la cité phocéenne depuis le début de l'année, dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants.

Le chef de l'État a lancé un appel sur le chantier des Baumettes : "S'il y a plus de commerces, c'est qu'il y a plus de clients. Je veux y passer un message à la responsabilité collective. On ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui vont avec les stupéfiants, et glorifier la consommation récréative de stupéfiants."

À la cité des Campanules, les habitants ont, collectivement, réussi à faire fuir les dealers. Ce lundi 26 juin, le chef de l'État a rencontré Océane, l'organisatrice de ce mouvement contre l'implantation : "On est fier d'avoir investi les lieux, d'avoir pu déloger ces dealers. Après, on n'est pas Rambo, on n'est pas la police. Honnêtement, on n'influence personne à refaire exactement ce que l'on a fait. Il faut comprendre que les gens ont peur. Derrière la drogue, il y a de l'argent, et pour de l'argent, on peut tuer des gens."

"Bienvenue aux Campanules Monsieur le Président", dit l’affiche a l’entrée de la petite cité du Sud de Marseille, dont les habitants s’étaient mobilisés cet hiver contre l’installation d’une jeune équipe de dealers. Crédit : RTL

Le président a annoncé des renforts du côté des magistrats, et de la prévention. Mais aller sur place, où les habitants se sont mobilisés à la place de la police, pour Jean-Claude, c'est de la récupération politique : "La visite de Macron, on s'en serait bien passée. Il a fait un show médiatique, et il est en train de récupérer ce que les gens ont fait." Emmanuel Macron va maintenant se rendre d'une cité des quartiers Nord de Marseille, où le trafic est bien implanté.

