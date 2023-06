Les infos de 5h - "Marseille en grand" : le retour d'Emmanuel Macron pour une visite de trois jours

Emmanuel Macron est attendu ce lundi 26 juin 2023 en fin de matinée à Marseille, sa ville de coeur, pour suivre l'évolution de son plan annoncé à grands coups de milliards en septembre 2021 et baptisé "Marseille en grand". Transports, sécurité, école... le chef de l'État veut faire de la deuxième ville de France une vitrine de son action.

Une armada de ministres accompagne son déplacement : Gérald Darmanin à l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti à la Justice, Pap Ndiaye pour l’Éducation, Rima Abdul Malak à la Culture, le ministre de la Santé François Braun, celui des Transports Clément Beaune, du Logement Olivier Klein, Patricia Mirallès, la secrétaire d’État chargée des anciens combattants et de la mémoire…

Durant trois jours, le président de la République vient montrer que les promesses sont tenues, que les budgets annoncés ont été engagés, à savoir cinq milliards d'euros depuis deux ans. Un plan de rénovation a été lancé pour des écoles tombant en ruine. Sur les 470 écoles marseillaises, 28 chantiers de construction ou de rénovation d’écoles ont été lancés depuis 2021. Six ont été livrés et 22 sont en cours. Il avait par ailleurs promis un renforcement de la sécurité à Marseille avec l'arrivée notamment de 300 agents de police et 32 magistrats supplémentaires.

Emmanuel Macron vient aussi parler de la suite. À Marseille, les chantiers, titanesques, ne font que commencer. Cette ville aussi vaste compte (seulement) trois lignes de tramway et deux lignes de métro. En matière de logement, il y aurait 40.000 taudis. Sur le plan économique, il faudrait notamment développer l'activité portuaire.

Le chef de l'État sait qu'il a un bilan à défendre. Il ne va pas arriver en héros, d'autant qu'au moins deux manifestations sont prévues ce lundi, une des greffiers et l'autre de la CGT.

