Les poissons-clowns vont-ils disparaître à cause de la pollution lumineuse ?

publié le 10/07/2019 à 16:35

Nemo pourrait-il disparaître ? L'espèce de poisson-clown, popularisée par le dessin animé Pixar Le Monde de Nemo, est fortement menacée, alerte mercredi 10 juillet une étude de chercheurs de l'université de Flinders (Australie).

Facilement reconnaissable à sa couleur orange et ses bandes blanches bordées d'un trait noir, le poisson-clown vit près des récifs coralliens et est confronté à un ennemi sournois qui ne cesse de se renforcer : la lumière artificielle. En effet, c'est la pollution lumineuse qui menace l'éclosion des poissons.

Sauf que les littoraux bordant les récifs de corail sont de plus en plus exposés à de l'éclairage LED, notamment avec l'essor des constructions le long des côtes, le développement des ports et des docks. Les navires de croisière et les hôtels flottant éclairent eux aussi la surface des eaux marines. Au total, la pollution lumineuse touche 23% de la superficie terrestre.

Les œufs n'éclosent plus

Afin de connaître l'impact de la lumière artificielle la nuit, l'équipe de scientifiques a étudié en laboratoire dix couples reproducteurs. La moitié, la nuit, était exposée à une lumière naturelle, les autres à une lumière artificielle.

Les premières étapes de la reproduction se sont passées normalement, sans différences entre les deux groupes. Les femelles ont donc pondu leurs œufs, qui ont ensuite été fécondés par les hommes. Les parents s'en sont occupés ensembles.

En temps normal, l'éclosion doit avoir lieu le soir du huitième jour. Or, pour les œufs soumis à la lumière artificielle, l'éclosion n'a eu lieu pour aucun des œufs... "Notre étude montre clairement que la pollution lumineuse a le potentiel d'interférer avec le succès reproducteur des poissons clowns", avance Emily Fobert.

Une nouvelle maison

Un espoir reste, cependant : les bébés poissons-clowns peuvent trouver une nouvelle maison à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de leurs parents. Il serait donc possible qu'ils s'éloignent des endroits où la pollution lumineuse est très présente.