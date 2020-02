publié le 19/02/2020 à 17:11

Certains vols Air France risquent d'être perturbés à partir de vendredi 21 février. Le conseil du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) de HOP !, la filiale régionale d'Air France, a rejeté la proposition d'augmentation salariale de la direction et maintenu le préavis de grève pour la journée du 24 février puis pour tous les vendredis suivants.

À cela s'ajoute l'appel à la grève par cinq syndicats du réseau court-courrier d'Air France (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa). Ces derniers ont déposé un préavis de grève pour vendredi 21 et samedi 22 février dans les escales régionales et à l'aéroport d'Orly, en contestation au recours accru à la sous-traitance.



Le syndicat des pilotes revendique une "amélioration du contrat social des pilotes de HOP !" et une meilleure intégration des pilotes chez Air France. Selon un membre du bureau du SNPL HOP, la direction a proposé une augmentation de la masse salariale de 3%, soit 5,5 millions d'euros selon La Tribune, alors que le SNPL demandait "au moins six millions d'euros supplémentaires" pour lever le préavis.

Du côté d'Air France, les syndicats craignent le recours de plus en plus important à la sous-traitance après plusieurs plans de départ volontaires et "l'attrition" du secteur, autrement dit, la perte d'éléments dans l'entreprise. Le dernier plan de départ volontaire a été lancé en septembre et concerne 465 personnes sur plus de 3.000 salariés, et doit prendre fin au mois de mars.