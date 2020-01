Les infos de 18h - Coronavirus : quel est le profil du 4e cas en France ?

publié le 29/01/2020 à 19:00

132 morts et près de 6.000 malades. L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression en Chine, et le reste du monde tente de se protéger, tant bien que mal. Plusieurs compagnies aériennes ont ainsi décidé de suspendre leurs vols vers la Chine, notamment la British Airways et la Lufthansa. À cause du virus, l'enseigne MacDonalds a fermé plusieurs centaines de restaurants en Chine et le groupe IKEA a baissé le rideau dans la moitié de ses 30 magasins.

En France, on compte toujours 4 cas confirmés mais l'un est plus problématique que les autres. Un patient venu de Chine et hospitalisé depuis la soirée de ce mardi 28 janvier à l'hôpital Bichat de Paris, a été placé sous ventilation artificielle. Son état clinique est jugé inquiétant par les médecins.

Ce touriste, âgé de 80 ans est arrivé en France le jeudi 23 janvier et s’était rendu aux urgences de Georges Pompidou samedi dernier. Le professeur Yazdan Yazdanpana, chef du service des maladies infectueuses de Bichat, livre l'état dans lequel il s'est présenté : "Il avait de la fièvre mais absolument pas de signes respiratoires. Il ne venait pas de Wuhan mais d'une ville située à 350 kilomètres au nord. Du coup, on a pas retenu le cas car il était vraiment loin des critères".

Ce n'est que ce mardi, avec la dégradation de son état, que son cas a été retenu. Le personnel ayant pu avoir des contacts rapprochés avec lui a pu être identifié grâce à des cameras et ces personnes ont été mises sous surveillance.

