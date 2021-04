publié le 28/04/2021 à 18:43

Cette fois-ci, pas d'intervention télévisée. C'est dans la presse écrite régionale que le chef de l'État a choisi de s'exprimer vendredi pour amorcer un plan de levée progressive des mesures de restriction liées à la lutte contre la Covid-19.

L'allocution télévisée a été un temps envisagée, mais le 1 er mai, pas de journaux en kiosque. Difficile, donc, d'assurer le service après-vente des annonces de la veille. Le plan sera donc écrit noir sur blanc dans la presse quotidienne régionale.

Il y aura quatre étapes d'ici la fin du mois de juin et une extrême prudence, car le président ne veut plus de "stop and go", desserrer l'étau pour tout refermer quinze jours plus tard. Emmanuel Macron pense que les Français ne l'accepteraient plus.

Tout va se faire en douceur, la règle des 10 km sera levée le 3 mai. Le couvre-feu, lui, ne sera pas assoupli avant la mi-mai, car la mesure est efficace. Jean Castex aurait aimé la prolonger un peu plus, mais avec la fin de l'État d'urgence sanitaire, il devra, de toute façon, être levé au mois de juin.

Coup de pression sur la vaccination

Ensuite, "ça sera de la dentelle", promet un conseiller. Les terrasses ouvertes mi-mai, les restaurants en juin, mais pas tous, réouverture des commerces, mais pas partout, des lieux culturels, mais avec des jauges de public.

Enfin, malgré les critiques, le gouvernement restera fidèle à sa stratégie de vaccination par tranche d'âge. Mais Emmanuel Macron devrait à nouveau mettre la pression sur tous les acteurs pour que chaque dose de vaccin disponible termine dans un bras et pas à la poubelle.

