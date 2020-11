George Clooney confirme qu'il a offert un million de dollars en cash à des amis

publié le 18/11/2020 à 13:44

George Clooney est vraiment un ami sur lequel on peut compter. C'est bien ce que certains et certaines peuvent penser en lisant sa longue interview dans le magazine américain GQ. L'acteur emblématique de la saga Ocean's Eleven et égérie de Nespresso a en effet confié qu'il avait donné un million de dollars à 14 de ses amis proches pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour lui, en 2013.

En 2013, juste avant la sortie de Gravity, carton au box-office et récompensé aux Oscars, où il partage l'affiche avec Sandra Bullock, George Clooney est célibataire et sans enfants. "Et je me suis dit, ce que j’ai dans ma vie, ce sont ces gars qui, sur une période de 35 ans, m’ont tous aidé d’une façon ou d’une autre. J’ai dormi sur leurs canapés quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent quand j’étais fauché. Ils m’ont aidé quand j’avais besoin d’aide au fil des ans. Et je les ai aidés au fil des ans. Nous sommes tous de bons amis", explique l'acteur à GQ.

"Je me suis dit que sans eux, je n'aurais rien de toute cela (...) Je pensais que si je me faisais renverser par un bus, ils seraient tous dans le testament. Alors, pourquoi attendre de me faire renverser par un bus ?", poursuit-il.

Mais, comment récupérer 14 millions de dollars en cash ?

La suite de l'entretien pourrait ravir les fans de la saga Ocean's Eleven, où George Clooney incarne Danny Ocean, l'as des braquages. Car une fois que l'acteur décide de faire ce don à ses amis, se pose la question de savoir comment récupérer cette somme en cash. L'acteur fait ses recherches et trouve une boutique dans le "Downtown de Los Angeles" où vous pouvez avoir "des palettes de cash", résume-t-il.

Pour s'y rendre, George Clooney, comme dans un film, conduit un vieux van portant l'inscription "Fleuriste" sur la carrosserie. Il ne parle pas de son projet à personne, à part son assistant et quelques agents de sécurité "qui avaient la trouille", comme il le raconte encore. L'échange se fait et George Clooney repart avec 14 sacs de la marque Tumi, rempli chacun d'un million de dollars en cash. Bien évidemment, il ne révèle pas tous les tenants et aboutissants de cette transaction, mais le fait est qu'il a donc bien offert un million de dollars à ses meilleurs amis.



En 2017, Rande Gerber, l'un des meilleurs amis de George Clooney avait d'ailleurs révélé comment s'est déroulée la soirée où il leur a remis la somme : dans un bon restaurant. À la fin du repas, l'interprète de Danny Ocean leur a remis à chacun "une valise" remplie des billets.