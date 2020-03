publié le 08/03/2020 à 18:36

La députée La République en Marche de Haute-Garonne, Élisabeth Toutut-Picard assure que gouvernement "nous dit la vérité". En effet, celle qui est désormais le troisième cas de contamination au coronavirus à l'Assemblée, après une salariée du Palais Bourbon et le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer toujours en réanimation, tient à rassurer la population.

"Je vais plutôt bien, globalement. Comme quelqu'un qui a une grippe, avec des moments où je me sens un peu moins bien et des moments où je suis parfaitement en forme", confie Élisabeth Toutut-Picard au micro de RTL. Concernant l'origine de sa contamination, "il y a de fortes probabilités, mais ça m'apparaît assez logique, que j'aie pu attraper ça au palais Bourbon, à l'Assemblée", assure-t-elle. Depuis sa sortie de l'hôpital, la députée est donc actuellement confinée pendant 15 jours "toute seule dans son appartement toulousain".

"Pas de panique, mes collègues députés sont tous au courant. Ils sont vigilants", tient à rassurer Élisabeth Toutut-Picard. "Comme tous les Français j'avais la même inquiétude. Je me disais : 'Mais est-ce-qu'on nous dit vraiment la vérité ?' Ben oui, on nous dit la vérité", assure la députée contaminée par le coronavirus.

"C'est étrange parce que plus on est transparents, plus on l'air de créer de l'inquiétude auprès des Français. Or il faut bien dire que, s'il y a effectivement des décès qui ont été observés, ce sont des cas particuliers de personnes très âgées et de gens qui étaient déjà très très malades", relativise la députée LaREM de Haute-Garonne.

À écouter également dans ce journal :

Conseil de défense à l'Élysée - Emmanuel Macron réunit en ce moment-même à l'Élysée un Conseil de défense consacré à la crise du coronavirus. Avec environ 1.126 cas et 19 décès, la France est aujourd'hui le deuxième pays le plus affecté en Europe après l'Italie, où des mesures radicales ont été prises. Selon l'entourage du président, l'objectif est à la fois de rassurer et de protéger.



Italie - C'est en Italie que les mesures sanitaires sont les plus spectaculaires pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Plus de 15 millions d'habitants du nord du pays, de Milan à Venise, sont en quarantaine. Les sorties de cette zone sont très limitées. Tous les cinémas, théâtres, musées, discothèques et bars sont fermés. Tous les rassemblements sont également annulés.



Journée internationale des droits des femmes - Samedi soir, une manifestation féministe et anti-raciste à Paris a donné lieu en fin de parcours, et au moment de la dispersion, à une intervention musclée des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport à la préfecture de police. La grande manifestation s'est elle déroulée ce dimanche 8 mars avec un défilé intitulé "La marche des grandes gagnantes".