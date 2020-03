Coronavirus : le bilan passe à 19 morts en France, 1.126 cas confirmés

publié le 08/03/2020 à 18:03

La propagation du coronavirus continue en France. Le cap des 1.000 cas est désormais largement dépassé. Selon le dernier bilan officiel, 1.126 personnes ont été contaminées dans le pays et 19 sont décédées du Covid-19.

Moins touchée que l'Italie a décidé de placer en quarantaine plus de 15 millions d'habitants dans une large zone allant de Milan, sa capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, la France bat le rappel des services de santé qui doivent être parés pour déclencher leur "plan blanc".

La situation exceptionnelle justifie la réunion d'un nouveau Conseil de défense autour du chef de l'État, dimanche 8 mars. L'ensemble du pays se trouve toujours au "stade 2" de l'état d'alerte, mais le passage au stade 3 (celui de l'épidémie, qui prévoit davantage de restrictions) est inéluctable.

Contrairement au stade 2, le stade 3, celui de l'épidémie, ne vise plus à enrayer la propagation mais à en atténuer les conséquences. Ce stade prévoit la suspension de certains tranports en commun, la fermeture d'écoles sur tout ou partie du territoire, la restriction des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin : hôpitaux, professionnels de santé libéraux et services de soin et d'aide à domicile.

La députée LaREM hospitalisée est sortie de l'hôpital

Plusieurs événements sportifs ont également été reportés ce week-end, notamment le match de foot de Ligue 1 Strasbourg-PSG prévu samedi, ou celui de rugby féminin entre l'Écosse et la France dans le tournoi des Six nations. Un arrêté a cependant réduit samedi la durée d'interdiction des rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes en France au 15 avril, contre le 31 mai précédemment.

La députée La République en Marche de Haute-Garonne Élisabeth Toutut-Picard, hospitalisée à la suite de sa contamination au coronavirus, est sortie de l'hôpital mais doit rester "confinée pendant quatorze jours à son domicile". De son côté, le deuxième député atteint du Covid-19 Jean-Luc Reitzer (Haut-Rhin) "est toujours en réanimation mais son état est stable", selon son entourage.