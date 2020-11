publié le 10/11/2020 à 13:15

Au total, 8,78% d'enseignants grévistes dans le primaire et 10,36% dans le secondaire (collèges et lycées). Ce sont, selon le ministère de l'Éducation nationale, les premiers chiffres de la mobilisation organisée ce mardi 10 novembre par les professeurs exigeant l'instauration d'un véritable protocole renforcé dans les établissements scolaires.

Les syndicats faisaient de leur côté état d'un taux de grévistes plus élevé. "On est autour de 20% dans le primaire", a déclaré à l'AFP Guislaine David, la secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, alors que le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, dénombrait "environ 45% de grévistes au collège".

Depuis la rentrée du 2 novembre, élèves et professeurs dénoncent l'impossibilité de mettre en œuvre un protocole sanitaire renforcé dans les écoles, collèges et lycées faute de moyens. Jeudi 5 novembre, Jean-Michel Blanquer a autorisé les lycées où la distanciation sociale ne peut être instaurée à aménager les emplois du temps des élèves en garantissant au moins 50% des cours de présentiel. Les syndicats demandent que cette mesure soit étendue aux collèges et associée à des mesures d'hygiène renforcées.