publié le 10/11/2020 à 13:46

En pleine pandémie, les résultats annoncés par le laboratoire Pfizer sont vecteurs d'espoir pour le monde entier dans la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. Selon les chercheurs et leur partenaire allemand BioNTech, leur candidat vaccin serait "efficace à 90%". Un taux élevé qui n'a pas manqué d'attirer l'œil de Yannick Jadot (EELV), qui a demandé, ce mardi 10 novembre, à ce que la vaccination contre le coronavirus soit "obligatoire".

Une hypothèse que le médecin généticien et président de la ligue nationale contre le cancer, Axel Kahn, rejette en expliquant que "ce n'est pas une bonne idée de rendre le vaccin obligatoire". "On sait très bien ce qu'est la réactivité et la forte opposition qu'il y a en France vis à vis du vaccin" a-t-il ajouté.

Selon lui, "il vaut mieux, pour obtenir un bon taux de couverture vaccinale, la conviction plutôt que l'obligation". Axel Kahn estime que "dans l'atmosphère où l'on est aujourd'hui, l'obligation entraînerait un profond mouvement de refus".

En effet, un sondage Ipsos publié au mois de septembre révélait que seulement 59% des Français se disent "prêts" à se faire vacciner, ce qui fait de la France l'un des pays où l'intention de recourir au vaccin est la plus faible.