publié le 27/10/2020 à 19:04

Signe de la gravité du moment, les discussions ayant trait aux nouvelles restrictions ont lieu à 70 mètres sous terre. Elles se déroulent sous l'Élysée, dans le poste de commandement "Jupiter". Seule une poignée de ministres sont conviés comme ceux de la Santé, de l'Intérieur et de l'Économie. Tout ce qui se dit dans ce bunker est immédiatement classé secret-défense.

Les nouvelles transmises au chef de l'État mardi matin sont très mauvaises. Les chiffres de contamination continuent de grimper inexorablement dans les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes. Pour l'instant, le couvre-feu imposé à deux tiers des Français ne suffit pas pour inverser cette tendance.

Plusieurs scénarios sont dès lors envisagés. L'hypothèse la plus légère est celle d'un couvre-feu avancé. Il démarrerait à 19h et pourrait être couplé à un confinement le week-end. Mais à l'Élysée on s'interroge franchement sur l'efficacité de cette option. Un reconfinement localisé, seulement pour les zones les plus touchées, est également à l'étude. Mardi matin, il a aussi été évoqué un reconfinement général, pour tout le pays, avec des règles qui pourraient être différentes du mois de mars. Les écoles maternelles et primaires, par exemple, pourraient rester ouvertes.

"Le reconfinement, c'est simple. Il n'y a que ça qui marche", concède un conseiller ministériel. Après de nouvelles discussions mercredi matin en Conseil de défense, Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français dans la soirée.

