Coronavirus : "Trop tôt pour dire si on va vers des reconfinements", dit Macron

publié le 23/10/2020 à 19:46

Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi 23 octobre dans un hôpital du Val-d'Oise. Le chef de l'État s'est entretenu avec les soignants du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, au lendemain du discours aux accents dramatiques de Jean Castex qui a averti les Français : "le mois de novembre va être éprouvant".

Le président a profité de cette visite pour préciser sa stratégie pour les prochaines semaines. "Au moins jusque début décembre, nous auront tout ce qui a été annoncé par le gouvernement. Ces mesures, de manière certaine, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Soit en s'étendant géographiquement, soit en regardant les lieux, les moments où au fond, l'épidémie se propage le plus vite, pour réduire à chaque fois ces occasions", a souligné Emmanuel Macron.

"Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus large", a-t-il précisé. "Dès qu'on aura suffisamment freiné la circulation du virus, c'est-à-dire qu'on sera revenu à environ 3.000 à 5.000 cas par jour, on réadaptera une stratégie différente. Les prochaines semaines sont des semaines où on doit tous faire un effort, pour nos soignants et pour freiner le virus", ajoute le président, en précisant qu'"on devra alterner entre ces stratégies vraisemblablement jusqu'à l'été prochain".