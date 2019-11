publié le 14/11/2019 à 19:35

Ce jeudi 14 novembre, les eurodéputés ont accordé leur confiance au Français Thierry Breton pour qu'il devienne le nouveau commissaire européen au marché unique et au numérique, malgré un fort risque de conflit d'intérêts dénoncé par certain groupes politiques. "J'ai hâte de me mettre au travail pour mettre en oeuvre la vision que j'ai développée devant le Parlement européen", a réagi Thierry Breton. La présidence française a de son côté salué "une très bonne nouvelle".

Face aux risques de conflits d'intérêts, "il n'y a qu'une seule solution, être radical. Je dis bien radical", a promis l'ancien ministre de l'Économie (2005-2007), dont le large portefeuille économique comprend plusieurs secteurs directement en lien avec son ancienne entreprise Atos. Lors de son audition, celui qui deviendra le premier grand patron de l'histoire de l'UE commissaire européen, s'est efforcé d'apaiser les craintes des eurodéputés.

Thierry Breton postule pour un très vaste portefeuille comprenant la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Sur le fond, il a jugé jeudi "urgent" de "préparer la croissance de demain en investissant" dans les technologies de l'avenir, comme la 5G, la 6G, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et les batteries électriques. Il a également dit comprendre "la crainte des technologies concernant leur impact social" et promis de "ne laisser jamais personne au bord du chemin".

