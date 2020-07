publié le 31/07/2020 à 13:44

Découverte macabre, et mystérieuse dans le Val-de-Marne. Un couple a été retrouvé mort mardi 28 juillet à Saint-Maur, dénudé dans un lit. Autour de l'homme et de la femme, des traces de sang et des douilles. Mais aucune arme à feu.



Le couple a été retrouvé au domicile de la femme, Aurélie, 42 ans. Son amant Christophe et elle ne se connaissaient que depuis une poignée de jours. Une autopsie des deux corps va être réalisée pour déterminer les causes de la mort.

La piste d'une vengeance amoureuse est évoquée. Les soupçons se sont notamment portés sur l'ex-mari d'Aurélie, mais il est aux États-Unis avec leurs trois filles. La brigade criminelle de Paris cherche donc un éventuel amant éconduit. Ces derniers temps, la mère de famille s'était inscrite sur des sites de rencontre en ligne. Contrairement à Christophe, qui a été abattu dans le lit, Aurélie a été violemment frappée avant que le meurtrier ne lui tire dessus à plusieurs reprises. Il a aussi emporté son téléphone.

Les analyses de la police technique et scientifique sont toujours en cours, et la police explore les nombreuses bandes de caméras de surveillance installées à Saint-Maur.

