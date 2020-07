Coupe de la Ligue : comment suivre la finale PSG-Lyon ?

publié le 31/07/2020 à 10:15

Il s'agira du dernier match d'une saison 2019-2020 qui ne sera pas allée au bout du championnat de Ligue 1. La finale de la Coupe de la ligue offre une affiche de gros calibre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ce vendredi 31 juillet, un choc entre les deux plus gros budgets de France, mais aussi les deux derniers clubs engagés en Ligue des champions.

L'OL disputera son huitième de finale retour à Turin le 7 août, et espèrera rejoindre le PSG a Lisbonne, lieu du "Final Eight", où les Parisiens rencontreront l'Atalanta Bergame. En attendant, et devant un public toujours limité à 5.000 personnes au Stade de France, les deux clubs vont tenter de rafler la dernière levée de cette compétition, pour le moment suspendue à partir de la saison prochaine.

Pour suivre cette rencontre, les téléspectateurs auront le choix entre France 2 et Canal+ Sport. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Et comme pour tous les grands matchs, les commentaires seront aussi assurés en direct sur RTL.