Quatre jours après la réélection d'Emmanuel Macron, l'exécutif tient son premier Conseil des ministres à l'Élysée ce jeudi 28 avril, sans doute le dernier du gouvernement Castex. À cette occasion, le président de la République a par ailleurs prévu un buffet entre la salle des fêtes et les jardins.



Ce Conseil des ministres va rapidement être expédié pour passer aux petits fours. En apparence, ça chahute. Roselyne Bachelot a sorti son téléphone plus tôt pour filmer la presse qui était en train de la prendre en photo, Barbara Pompili a fait crisser les pneus de sa voiture électrique sur les graviers parce qu'elle était en retard. Une ambiance semblable à un dernier jour d'école. Seul problème : tout le monde ne sera pas admis en classe supérieure.

Dans les ministères, c'est l'heure des cartons et des rouleaux de scotch, l'heure des ambitions et des regrets, de la peur du vide et du lendemain. Parfois les sourires sont un peu de façade. Ils sont 40 au dernier comptage, si 7 ou 8 d'entre eux survivent au prochain comptage, ce sera déjà pas mal. Beaucoup ont eu du mal à exister pendant ce quinquennat. Emmanuel Macron promet donc un gouvernement resserré. On nous le promet depuis 40 ans, verdict mercredi prochain.

Guerre en Ukraine - La Russie continue de maintenir la pression. "Les livraisons d'armes menacent la sécurité européenne", a affirmé le Kremlin. Mercredi, Vladimir Poutine promettait une riposte foudroyante en cas d'intervention extérieure.



Justice - Le policier qui a tué deux hommes sur le Pont-Neuf, un gardien de la paix de 24 ans, a été mis en examen pour "homicide volontaire". La légitime défense n'a pas été retenue à l'issue de sa garde à vue.

Chômage - Le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse, ils sont 169.000 de moins au premier trimestre de 2022 par rapport à la fin de l'année dernière.