publié le 10/06/2020 à 19:04

"Une claque est partie". Si l'affaire n'était plus un secret depuis la parution d'Apocalypse Now de Gérard Davet et Farbrice Lhomme, elle est désormais confirmée de vive voix par la principale intéressée.

Invitée de l'émission Clique diffusée sur Canal +, Rachida Dati raconte comment elle en est venue aux mains avec Brice Hortefeux. À cette époque, le proche de Nicolas Sarkozy s'était notamment illustré sous l’œil discret d'une caméra en déclarant face à un militant d'origine maghrébine : "Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes".

Ces propos n'ont pas favorisé l'amélioration des relations entre l'ex-ministre de l'intérieur et Rachida Dati, qui a toujours considéré comme intolérables ce type de "ricaneries".

Selon Davet et Lhomme, Rachida Dati croisant un jour Brice Hortefeux l'aurait interpellé : "Alors le facho, ça va ?". Et l'interlocuteur de répondre : "Ça va, intrigante !". La réaction de l'ancienne garde des Sceaux ne se fera pas attendre : "un coup de poing dans la gueule", à en croire le récit des deux journalistes.

"A un moment donné quand ça va trop loin, ça suffit. C’est vrai, je lui ai mis une claque. Pour moi, les ricaneries comme ça, ce n'est pas tolérable."



̶R̶a̶c̶h̶i̶d̶a̶ ̶D̶a̶t̶h̶u̶g̶ @datirachida sur son altercation avec Brice Hortefeux il y a quelques années. #CLIQUE pic.twitter.com/NKmSVojOFW — CLIQUE, 20h25 en clair sur C+ (@cliquetv) June 9, 2020

La candidate LR à la mairie de Paris tempère : "Je ne lui ai pas mis un coup de poing, vous avez vu son gabarit et le mien, mais c'est vrai que j'ai mis une claque, je le reconnais. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de changer les choses mais au bout d'un moment, voilà, c'est ce qui est parti. Pour moi cela n'est pas tolérable".

"J'ai entendu bien pire que cela mais j'ai arrêté net, très vite, poursuit-elle. Ce n'est pas là mon fonctionnement, pas mes valeurs et pas mes combats".