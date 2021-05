publié le 17/05/2021 à 13:54

Les listes pour le premier tour des élections régionales sont clôturées depuis quelques heures ce lundi 17 mai. La campagne officielle démarrera le 31 mai. Une quinzaine de ministres montent au front en particulier dans les Hauts-de-France, et on a beaucoup parlé des tractations en région PACA entre Renaud Muselier et la majorité. Le Rassemblement National lui, a engrangé de nombreux ralliements, mais malgré les apparences, la composition des listes n'a pas été si simple.

En apparence, les investitures du RN ont été simples avec en prime des prises de guerre annoncées en grande pompe par l'état major du parti. Mais en coulisses, des bras de fer et des règlements de compte ont occupé le siège de Nanterre pendant des semaines. D'abord parce qu'avec ses nouvelles recrues, beaucoup d'historiques du parti sont restés sur le carreau comme Christelle Lechevalier évincée de la liste en Normandie. Elle a quitté le parti qui est devenu selon elle "un véritable fourre-tout".

L'état major du parti a donc fait un grand ménage et "a imposé ses poulains partout" dénonce un élu local. Les tractations ont été très tendues avec certaines têtes de liste comme Thierry Mariani, candidat en région PACA, qui a même menacé de ne plus se présenter si certains noms ne figuraient pas sur sa liste.

