Ce mardi 14 février, l'Assemblée nationale a fait vivre au gouvernement son premier gros couac dans le cadre de la réforme des retraites. Alors que le texte est examiné depuis plusieurs jours au Parlement, les élus ont rejeté, mardi 14 février au soir, l'article 2 du projet de réforme. Ce dernier concernait la création d'un "index seniors" dans les entreprises. Mais la majorité craint-elle de nouveaux camouflets comme celui-ci dans les jours à venir ?

Officiellement, non. Au sein de l'exécutif, on surjoue même l'optimisme. Un conseiller a ainsi assuré à RTL que ce vote n'"était pas vraiment une surprise", tandis qu'un ministre a expliqué que "si cet article 2 a été rejeté, c'est parce que les Républicains ont voulu montrer qu'ils restaient un groupe d'opposition". Pour le gouvernement, ce refus de l'article 2 est donc surtout symbolique, mais il ne remet pas en cause le soutien global de la part des LR sur ce texte.

Le vrai test concernera l'article 7 du projet. Celui-ci concerne le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est sur cet article que l'exécutif aura le plus besoin des Républicains. Néanmoins, il reste encore une montagne d'amendements à discuter avant que cet article central arrive à l'Assemblée nationale.

