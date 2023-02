VIDÉO - Réforme des retraites : quand des députés entonnent un chant des "gilets jaunes"

"On est là". Trois mots et une pagaille au sein de l'hémicycle. En séance le 14 février, les députés ont rejeté l'article 2 de la réforme des retraites, portant sur l'index séniors à 256 voix contre et 203 pour. Un premier revers législatif pour l'exécutif depuis le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Dès l'annonce des résultats, des cris de joie se sont fait entendre dans l'hémicycle et les députés se sont levés en applaudissant. Certains ont entonné le chant des "gilets jaunes" : "On est là". "Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous ont est là", pouvait-on entendre dans l'hémicycle, comme le rapporte BFMTV.

Ce qui a fait plonger la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet dans une colère. "Vous vous croyez où ?", a-t-elle lancé aux députés installés sur les bancs de la Nupes. "C'est incroyable. Votre attitude est inacceptable", a-t-elle ajouté.

