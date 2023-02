PSG-Bayern : pourquoi Paris croit toujours à la qualification en quarts

Après son élimination en 8es de finale de la Coupe de France à Marseille (2-1) et son revers à Monaco en Ligue 1 (3-1), le PSG a donc concédé une troisième défaite de rang en s'inclinant (0-1) au Parc des princes face au Bayern Munich en 8e aller de Ligue des champions, mardi 14 février. Le club allemand se retrouve en ballotage favorable. Mais les Parisiens croient encore à la qualification en quarts de finale.

Le score laisse une issue positive encore possible en Bavière au match retour le mercredi 8 mars. C'est déjà ça. Le PSG se raccroche à ce qu'il peut. Et si tout va bien, l'homme qui a changé le jeu parisien dans les quinze dernières minutes due la première manche, Kylian Mbappé évidemment, sera en meilleure forme dans trois semaines.

"On a perdu que 1 à 0, a rappelé l'attaquant de 24 ans, dont le but de l'égalisation a été annulé pour une position de hors jeu du passeur Nuno Mendes. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, on marque une fois et c'est égalité. Et après, il faut jouer avec avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la victoire et la 'qualif' là-bas".

Je ne le prends pas comme une défaite Frédéric, supporter du PSG

Cela paraît simple dit comme ça. Cette idée est aussi présente chez les supporters. Frédéric, comme d'autres chez les Ultras, ne voulait pas siffler les joueurs ni les accabler. "J'étais loin de penser que Paris pouvait réaliser le match qu'ils ont fait en deuxième période, franchement".

"Je ne suis pas déçu ce soir, poursuit-il. Je ne le prends pas comme une défaite, je prends ça comme 1-0 à la mi temps d'un match. Il y a un retour et je crois que Paris va aller gagner là-bas". C'est un signe : il n'y a pas eu de bronca à la fin du match, malgré les trois défaites d'affilée toutes compétitions confondues. Tout le monde a vu que ce Bayern n'était pas étincelant et que la situation pouvait être inversée au retour.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info