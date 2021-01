et Marie Zafimehy

publié le 22/01/2021 à 08:36

Il décrit un "plateau". Invité de RTL vendredi 22 janvier, Jean-Michel Blanquer a assuré que les contaminations au coronavirus n'étaient pas plus intenses dans les écoles, collèges et lycées français. "La contamination reste limitée par rapport à la situation au jour le jour", a-t-il tenu à rassurer, face à la menace des variants britannique et sud-africain décrits comme davantage contagieux.

À la mi-janvier, Olivier Véran avait annoncé des campagnes de tests dans les établissements scolaires. "Le taux de positivité en milieu scolaire est de 0,3% sur des milliers de tests que nous faisons sur les adultes et les élèves", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Selon les chiffres avancés par le ministre de l'Éducation nationale, "une trentaine d'établissements" ont été fermés à la suite d'un nombre de contamination élevé. "Nous continuons à fermer au jour le jour des écoles et des lycées des collèges, là aussi ça reste sur un plateau", a-t-il expliqué au micro de RTL. "C'est autour de trois cas qu'il y a fermeture la plupart du temps".