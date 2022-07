Les infos de 12h30 - Incendies en Gironde : que faut-il attendre de la visite d'Emmanuel Macron ?

Plus d'une semaine après le début des incendies en Gironde, et alors qu'une accalmie est constatée depuis ce mercredi matin, le président Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi pour rencontrer les soldats du feu et les habitants.

Cet incendie a déjà ravagé 7.000 hectares et tous les campings ont été détruits. Cette visite est très attendue par les habitants, les élus et les professionnels du tourisme qui espèrent des gestes forts et du soutien de la part de l'État, face à la perspective d'une saison blanche. Jacques gère un café qui est habituellement bondé à cette période. Il constate déjà avec regret qu'il y a beaucoup moins de passages dans les rues de la ville et donc à son comptoir. "Au niveau du chiffre d'affaires, on a déjà bien une baisse entre 20 et 30% sur une semaine. On sent que les gens restent moins longtemps et qu'ils dépensent moins. "La clientèle de passage qu'on a l'habitude de côtoyer à ce moment-là, c'est une baisse significative. Le pire est devant nous", explique-t-il au micro de RTL.

Olivia Grégoire, la ministre déléguée au tourisme, a promis des aides pour les commerçants de la Teste-de-Buch, surtout ceux qui vivent de l'activité des campings, détruits par les flammes. Des mesures qui ne suffiront pas, selon le maire de la commune, Patrick Davet : "Des aides, quelque part, c'est un one-shot. À l'instant présent, il va y avoir besoin d'aides, mais après, je vais avoir besoin d'accords et d'autorisations sur le moyen-terme, pour reconstruire", lance-t-il.

Sur le plus long terme, le maire aimerait que l'État lui garantisse un meilleur entretien de la forêt pour éviter à tout prix un nouvel incendie de cette ampleur.

