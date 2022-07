Incendies en Gironde : "Le gouvernement, on ne l'a pas vu", regrette sur RTL le maire de Landiras

Il y a une semaine, le maire de Landiras, en Gironde, voyait les forêts de sa commune se consumer et les flammes s'étendre aux communes voisines. Au micro de RTL, Jean-Marc Pelletant n'a pas dissimulé son amertume face à l'attitude de l'État.

"C'est facile de parler au micro à Bordeaux ou à Paris, il faut venir sur le terrain", a-t-il taclé, réagissant à une déclaration de l'ancienne ministre Cécile Duflot sur notre antenne. Qu'attend-il alors de la venue du chef de l'État en Gironde, mercredi 20 juillet ? "Pas grand-chose, quand on a vu ce qu'il s'est passé pendant les 'gilets jaunes'", a balayé le maire de Landiras.

"Je n'ai rien contre lui, attention. On va surtout lui demander qu'il nous procure des canadairs", a-t-il précisé. "Quels que soient les gouvernements, ils ont des mots forts et s'empressent de les oublier", a-t-il également dénoncé. Et d'ajouter : "Le gouvernement, pour l'instant, on ne la pas vu".

