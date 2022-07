Incendie en Gironde : cinq campings ont dû être évacués en urgence

La forêt brule en Gironde. Et l'incendie dans le secteur de la Dune du Pilat, à côté d'Arcachon, se faisait trop menaçant cette nuit du 12 juillet. Près de 200 hectares avaient déjà brûlé mardi soir. Actuellement, ce sont cinq campings qui ont dû être évacués en urgence, notamment le camping des Flots Bleus.

Ce sont 400 résidents qui sont mis à l'abri. Le directeur Franck Couderc raconte "on a été avertis à 2h30 qu'il y aurait potentiellement une évacuation et une demie heure après, ils sont venus nous chercher. Tout le monde était prêt". 'On s'était préparé parce que c'est notre boulot mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas un jour donc ça fait un beau test. En espérant que le feu soit maitrisé maintenant", explique le directeur.

Autre gigantesque incendie en cours en Gironde, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 800 hectares de pins sont partis en fumée. Les habitants de Guillos ont dû être évacués.

