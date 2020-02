Sexualité : le handicap est-il un frein ?

publié le 07/02/2020 à 05:55

Le handicap est souvent accompagné d'une multitude de préjugés. Si bien qu'il y a des choses que beaucoup pensent totalement inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Parmi celles-ci, le sexualité est un élément qui, en plus, peut parfois être considéré comme tabou. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Et pourquoi pense-t-on que le handicap est une entrave à la sexualité ? On est fait pour s'entendre donne la parole aux principaux concernés pour balayer les idées reçues !

Invité.e.s

- Alysée Vincent, journaliste à Causette



- Charlotte Tourmente, psycho-sexologue, auteure du blog 100% psyho-sexo et journaliste pour AlloDocteur.fr. Auteure également de Sclérose en plaques et talons aiguille (Editions First)

