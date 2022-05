Une semaine après leur nomination, les ministres étaient convoqués aux aurores pour un séminaire à Matignon ce vendredi 27 mai. Une réunion de travail durant laquelle Élisabeth Borne a distribué les feuilles de route. Parmi ses priorités, on retrouve le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a d'ailleurs fait ses premiers pas cette semaine en recevant les représentants syndicaux. Il a esquissé sa méthode, tenté de rassurer, mais il va devoir agir rapidement.

"Une première prise de contact sincère, franche et utile", estime Benoît Teste, secrétaire générale de la FSU. "On sent que Pap Ndiaye prend la mesure de l'ampleur des sujets, ça tranche avec la période précédente où, dès qu'on avait un désaccord, tout montait dans les tours. Il y a avait une forme d'hystérisation des débats".

"Le ministre a dit qu'il ne serait pas le ministre du chamboule-tout. Il y a la volonté de construire une feuille de route assez claire et de nouer des relations régulières et étroites avec les organisations syndicales", explique Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN.

"Il va vraiment falloir qu'il dépasse le symbole de la rupture avec Jean-Michel Blanquer Sophie Vénétitay

"Pap Ndiaye essaie de restaurer la confiance", note le Sgen-CFDT. Au SNES, Sophie Vénétitay constate aussi le changement. "Il a dit qu'il voulait imprimer un style mais dès qu'on est rentré dans le vif du sujet, on n'a pas eu de réponse claire", déplore-t-elle. "Il va vraiment falloir que le ministre passe très vite des paroles aux actes, qu'il dépasse le symbole de la rupture avec Jean-Michel Blanquer. On a demandé à ce que les discussions s'ouvrent dès la semaine prochaine".

Ces discussions devraient porter sur le retour des maths dans le tronc commun au lycée, le recrutement de profs supplémentaires à la rentrée ou encore sur la revalorisation des salaires. FO regrette déjà que le ministre refuse de revenir à l'ancien Bac. Le SNALC prévient : "Nous sommes imperméables à la câlinothérapie, nous ne nous fions qu'aux actions, aux textes et aux chiffres, notamment ceux en bas à droite des fiches de paie".

