INVITÉ RTL - Baccalauréat : Blanquer annonce un renforcement des maths dans le tronc commun en septembre

Coup d'envoi du baccalauréat 2022 ce mercredi avec les épreuves dites de spécialité pour les élèves de Terminale. L'occasion pour Jean-Michel Blanquer, invité de RTL, de revenir sur la réforme du bac et les critiques quant au niveau des élèves français en mathématiques. "Tout a été transformé et dans le bon sens (...) On a fait des programmes beaucoup plus exigeants. Le programme des mathématiques d'aujourd'hui est beaucoup plus approfondi que celui qu'il y avait avant en Terminale S", dit-il.

"Nous allons rajouter plus de mathématiques dans le tronc commun", annonce le ministre de l'Éducation Nationale. "Vous avez deux heures d'enseignement scientifique dans le tronc commun, on y rajoutera probablement 1h30", dit-il, précisant que "le système s'organise pour la rentrée prochaine, avec au total 3h30 de sciences et mathématiques pour ceux qui ne font pas un enseignement scientifique".

Selon Jean-Michel Blanquer, "beaucoup de choses fausses", ont été dites à propos des mathématiques. "Quand il y a des constats sur le déclin en sciences, c'est un constat qui vaut pour des problèmes antérieurs. C'est justement en ce moment que nous sommes en train de transformer les choses dans le sens d'un meilleur niveau", dit-il.

