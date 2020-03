Coronavirus : la CGT-Services publics dépose un préavis de grève

publié le 27/03/2020 à 11:10

Une potentielle grève dans les services publics en pleine crise sanitaire. Une fédération CGT a déposé des préavis de grève courant sur tout le mois d'avril pour protester notamment contre un manque de protection face au coronavirus dans les services publics locaux, une décision "inopportune" pour le secrétaire d'État Olivier Dussopt.

Implantée dans la fonction publique territoriale et dans des services locaux du secteur privé (eau, logement social...), la CGT des services publics a déposé 30 préavis consécutifs de 24 heures du 1er au 30 avril.

Dans un communiqué diffusé mardi 24 mars, elle "dénonce les choix du gouvernement qui font que ce sont les masques de protection, gels hydroalcooliques et tests médicaux qui manquent alors que jamais les armes de guerre militaire ou anti-manifestants (LBD, gaz...) ne sont en rupture de stock". Cette organisation syndicale réclame également "l'arrêt de tous les services non essentiels à la continuité de la Nation et la mise en autorisation spéciale d'absence des agents avec maintien intégral de traitement et des primes".

"Protéger les agents des abus du télétravail"

Tout en relevant que ces préavis ne se traduiraient "pas forcément par des mouvements effectifs de grève", le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, a exprimé ses "regrets", jeudi 26 mars sur BFM Business. "Le droit de grève est un droit inaliénable, qui est protégé par la Constitution, que nous respectons", a-t-il assuré, ajoutant : "Nous prenons acte du préavis, même si nous avons dit à cette fédération notre surprise et notre sentiment que c'était un préavis inopportun".

"Il ne s'agit pas d'un appel à la grève dans toutes les collectivités", s'est défendue jeudi 26 mars au soir la CGT-Services publics, dans un communiqué dénonçant une "vive agitation ministérielle". Pour cette fédération, "il s'agit de permettre aux syndicats et aux agents confrontés à l'injonction inadmissible d'aller au travail, sur le terrain, sans les équipements de sécurité nécessaires, de dire non" et de "protéger les agents des abus du télétravail".