publié le 05/11/2020 à 13:19

Il faut regarder la vérité en face : le confinement ne suffit pas, l'épidémie galope. En France, un nouveau patient est hospitalisé pour cause de Covid-19 toutes les 30 secondes. Près de 400 décès ont à nouveau été enregistrés dans la seule journée du 4 novembre.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait annoncer de nouvelles restrictions en fin d'après-midi, tandis que d'ores et déjà, la Maire de Paris Anne Hidalgo affirme que les derniers commerces qui étaient encore ouverts le soir, vont devoir fermer à 22 heures. Gabriel Attal avait annoncé lundi la mise en place d'un couvre-feu à Paris avant que l'information ne soit démentie par Matignon.

Concrètement, Olivier Véran devrait annoncer la fermeture à 22 heures de certains commerces, points de vente à emporter ou épiceries, qui génèrent des attroupements. Cette mesure devrait concerner Paris et la petite couronne.

Le préfet de police de Paris a fait cette demande, soutenu par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Un arrêté devrait être publié dans la journée pour préciser quel type de commerce.

Cantine restreinte dans les lycées ?

Autre point d'inquiétude des autorités : les cantines dans les lycées. Chaque jour, des centaines de lycéens s'agglutinent dans des pièces fermées, bien évidemment sans masque à l'heure du déjeuner. Les autorités ont imaginé la mise en place de paniers repas, mais cette mesure semble trop compliquée.

Il est vivement conseillé aux familles qui le peuvent d'accueillir leurs enfants le temps du déjeuner. Mais il faudrait surtout réduire le nombre d'élèves présents simultanément dans les lycées, et donc dans les cantines via un système d'alternance entre cours présentiels et à distance.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle américaine - On ne connait toujours pas le nom du prochain président américain au lendemain du scrutin. Apres une victoire précieuse dans le Wisconsin et le Michigan, Joe Biden semble favori, mais rien n'est joué. L'équipe de campagne de Donald Trump a déposé plusieurs recours pour contester les votes dans certains États, il faudra encore être patient.

Agriculture - La grippe aviaire est de retour. En France, 45 départements viennent d'être placés en risque élevé, il faut protéger les élevages d'une contamination et confiner les volailles.

Justice - Christophe Girard est depuis ce matin entendu par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. En audition libre, il est interrogé sur les accusation d'un homme qui déclare avoir été violé dans les année 1990 par l'ancien adjoint à la mairie de Paris.