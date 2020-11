publié le 05/11/2020 à 09:53

Le nombre d'entrées en réanimation continue d'augmenter en France en raison de la seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Le confinement instauré vendredi 30 octobre dans des modalités plus "souples" qu'au printemps va être durci. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce jeudi 5 novembre sur BFMTV la fermeture de certains débits de boissons et commerces dès 22 heures à Paris.



"De nouvelles restrictions sur Paris et la petit couronne ont été décidées hier [mercredi 4 novembre, ndlr]", a expliqué Anne Hidalgo. Il y aura ainsi "fermeture à 22 heures" d'un "certain nombre de lieux où il y avait, sous forme de vente à emporter, de la vente d'alcool, ou des attroupements qui pouvaient s'organiser", a indiqué la maire de Paris.

"Dans un certain nombre de cas, on a eu des débordements", a regretté Anne Hidalgo pour justifier cette décision à laquelle elle s'est dite favorable. "Je ne sais pas si c'est un couvre-feu, parce que ça ne concerne pas toutes les activités de la ville", a-t-elle ajouté. "Quand il y a des acteurs économiques qui ne jouent pas le jeu, il faut des mesures de restriction", a estimé la première édile de la capitale.